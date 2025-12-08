Luxemburg - Per 1. Januar 2026 übernimmt MK Global Kapital Sàrl die Rolle der Managementgesellschaft für den Impact-Fonds ALTERNATIVE von Mikro Kapital Management S.A. Dieser Schritt richtet die Fondsstruktur auf die globale Grösse des Fonds aus und unterstützt die weitere internationale Expansion. Seit 2015 sind die verwalteten Vermögenswerte von 4.5 Millionen Euro auf über 550 Millionen Euro gestiegen. Seit 2015 hat ALTERNATIVE rund 173'600 Endkreditnehmerinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
