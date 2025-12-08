Kaum schien die Tinte unter dem wohl größten Medien-Deal des Jahres trocken, da holt David Ellison zum Gegenschlag aus. Paramount Skydance akzeptiert die Niederlage gegen Netflix nicht und lanciert eine feindliche Übernahmeofferte für Warner Bros. Discovery (WBD).Paramount wählt die aggressive Route. Das Unternehmen wendet sich direkt an die WBD-Aktionäre und unterbreitet ein All-Cash-Angebot von 30 Dollar pro Aktie. Exakt diese Offerte hatte das Board von Warner Bros. Discovery laut Insidern erst ...

