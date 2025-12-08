Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH



08.12.2025 / 15:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 03.12.2025 Kursziel: €6.80 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,30 auf EUR 6,80.



Zusammenfassung:

Derzeit gibt es keine zugelassenen Impfstoffe für Menschen gegen die Lyme-Borreliose. Der von Valneva und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff VLA 15 ist jedoch in der klinischen Entwicklung am weitesten fortgeschritten, da alle Impfungen in der entscheidenden Phase-3-Studie abgeschlossen sind. Die Ergebnisse dieser Studie werden für das erste Halbjahr nächsten Jahres erwartet. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse plant Valnevas Partner Pfizer, im Jahr 2026 die Zulassung sowohl in Europa als auch in den USA zu beantragen. Nach der Zulassung würde VLA15 dann im Herbst 2027 auf den Markt kommen, um Schutz für die Zeckensaison 2028 zu bieten. Die Vermarktung von VLA15 wird Valneva im Jahr 2027 Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt USD143 Mio. von seinem Partner Pfizer einbringen. Darüber hinaus wird Valneva Meilensteinzahlungen in Höhe von USD100 Mio. auf Basis der kumulierten Umsatzschwellen für VLA15 sowie Lizenzgebühren zwischen 14 % und 22 % erhalten. Pfizer und Valneva schätzen den weltweiten Markt für einen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose derzeit auf über USD1 Mrd. Wir halten diese Zahl weiterhin für zu konservativ. Basierend auf einer geeigneten Population in den Endemiegebieten der USA und der EU von ca. 70 Mio. bzw. 178 Mio. Menschen, einem Durchschnittspreis von USD72 pro Impfung und einer Marktdurchdringung von 10 % kommen wir zu einem Spitzenwert für den Markt für Lyme-Impfstoffe von über USD2 Mrd. Der Hauptkonkurrent von Valneva/Pfizer bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Lyme-Borreliose ist Moderna. Moderna hat jedoch sein Lyme-Programm in Phase 2 ausgesetzt, um liquide Mittel für Investitionen in andere Impfstoffkandidaten zu sparen. Moderna hat angekündigt, dass das Lyme-Programm erst wieder aufgenommen wird, wenn das Unternehmen einen positiven Cashflow erzielt. Aktuelle Konsensschätzungen von Bloomberg gehen davon aus, dass Moderna erst 2029 ein positives EBITDA erzielen wird. Wir waren zuvor von einer Markteinführung des Lyme-Impfstoffs von Moderna im Jahr 2030 ausgegangen. Nun gehen wir von 2034 aus. Eine Erhöhung unserer Bewertung von VLA15 überwiegt die Abwärtskorrekturen unserer Prognosen für Ixiaro und Dukoral, die hauptsächlich auf einen Wechsel des Vertriebspartners in Deutschland zurückzuführen sind, sowie für Ixchiq, das auf die Aussetzung der Produktlizenz für den Impfstoff durch die FDA zurückzuführen ist. Wir erhöhen unser Kursziel auf €6,80 (zuvor: €6,30) und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 82%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 6.30 to EUR 6.80.



Abstract:

There are currently no approved human vaccines for Lyme Disease. However, VLA 15 under development by Valneva and its partner Pfizer, has advanced furthest in clinical development, with all vaccinations completed in the pivotal phase 3 trial. The read-out from this trial is due in H1 next year. Subject to positive results, Valneva's partner Pfizer plans to file for regulatory approval in both Europe and the U.S. in 2026. Following regulatory approval VLA15 would then be launched in autumn 2027 to provide protection for the 2028 tick season. Commercialisation of VLA15 will trigger aggregate milestone payments to Valneva of USD143m from partner Pfizer in 2027. Additionally, Valneva stands to receive USD100m in commercial milestones based on cumulative VLA15 sales thresholds, and royalties of between 14% and 22%. Pfizer and Valneva currently estimate the global market for a Lyme disease vaccine to exceed USD1bn. We continue to see this figure as too conservative. Based on eligible populations in endemic regions of the U.S. and EU of ca 70m and 178m respectively, an average price per shot of USD72, and penetration of 10%, we arrive at a peak value for the Lyme vaccine market of over USD2bn. Valneva/Pfizer's main competitor in the development of a vaccine for Lyme Disease is Moderna. However, Moderna has paused its Lyme programme in phase 2 to preserve cash for investment in other vaccine candidates. Moderna have indicated that the Lyme programme will not resume until the company generates positive cashflow. Current Bloomberg consensus estimates show Moderna not generating positive EBITDA until 2029. We had previously assumed a Moderna Lyme vaccine launch in 2030. We now assume 2034. An increase in our valuation of VLA15 outweighs downward revisions to our forecasts for Ixiaro and Dukoral due mainly to a change of distributor in Germany and for Ixchiq due to the FDA's suspension of the vaccine's product license. We raise our price target to €6.80 (previously: €6.30) and maintain our Buy recommendation (upside: 82%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.











Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: VLA_FP-2025-12-03_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News