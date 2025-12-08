Deutsche Unternehmen haben sich in den vier Kategorien bei den pv magazine Awards 2025 durchgesetzt. Sie erhielten die Auszeichnung für ihre innovativen Ansätze in den Kategorien Batteriespeicher, Wechselrichter, Balance of System und Herstellung. Insgesamt gab es 250 Bewerbungen in dem weltweiten Wettbewerb. Deutschland war der Top-Markt bei den pv magazine Awards 2025. Die Auszeichnung wird in sieben Kategorien vergeben, wobei sich vier Unternehmen von Bayern bis Schleswig-Holstein in ihren Bereichen durchsetzten und die meisten Stimmen der Jury erhielten. Dabei bewarben sich in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...