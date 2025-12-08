Salzgitter profitiert von Übernahmespekulationen bei Klöckner & Co. Der Stahlhandelskonzern führt mit dem US-Konzern Worthington Steel Übernahmegespräche. Am Wochenende wurden selbige bestätigt. Das hilft auch dem Branchenkollegen Salzgitter, der ebenfalls bereits im Übernahmefokus stand.



Entscheidend für Salzgitter ist und bleibt allerdings die Stahlpreisentwicklung. Die geplanten EU-Importquotenkürzungen (47-%-Quota-Cut) werden die Preise spürbar anheben, Schätzungen für Warmbandstahl gehen Richtung 100 €/t Preiserhöhung. Für Salzgitter bedeutet jeder Aufschlag von 10 €/t schätzungsweise rd. 50 Mio. € zusätzliches EBITDA - die Aktie wirkt damit wie ein Optionsschein mit Hebel 4 auf den Stahlpreis. Die Aktie liegt im FB-Depot nun gut 80 % im Plus. Wir bleiben vorerst dabei.





