NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus angesichts der vollzogenen Übernahme von Geschäftsteilen von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Schritt sollte dazu beitragen, dass die Risiken in der Airbus-Lieferkette weiter reduziert werden, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:38 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0000235190

