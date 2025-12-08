Die angekündigte Übernahme von Warner Bros. durch Netflix ist der Deal des Jahres in der Medienbranche. Doch bei manchen Börsianern werden Erinnerungen an die AOL-Fusion im Jahr 2000 wach - die im Debakel endete. Eine Analyse der Chancen und Risiken. Es ein Deal, der die Chefetagen Hollywoods aufrütteln dürfte: Netflix, der neureiche Nachbar im Medienbusiness, schluckt Warner Bros. Discovery (WBD) samt seiner ehrwürdigen Filmstudios. Auf dem Papier ...

