Die geplante Übernahme von CureVac durch BioNTech nähert sich der finalen Phase. Nach Ablauf der ersten Annahmefrist wurde die erforderliche Mindestquote erreicht. Die übrigen Aktien sollen bis zum 18. Dezember angeboten werden - danach ist ein verpflichtender Tausch vorgesehen. Die Transaktion dürfte noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Mit dem Zukauf sichert sich BioNTech wichtige Patente des Tübinger Unternehmens. Im Zentrum steht die
