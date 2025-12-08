Evotec hat den Verkauf seines Standorts in Toulouse an Sandoz erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion war seit Wochen erwartet worden und wurde nun offiziell bestätigt. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar zu - ein wichtiger Schritt angesichts der zuletzt belasteten Bilanz. Dem vorhandenen Finanzpolster standen bislang hohe langfristige Schulden gegenüber, die den Handlungsspielraum eingeschränkt haben.Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
