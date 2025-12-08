Erfolgreiche Favoriten aus dem Jahr 2025SMA Solar Technology zählt zu den Top-Empfehlungen von RuMaS für den deutschen Markt im Jahr 2025. Anlegerinnen und Anleger, die zu dem von uns vorgeschlagenen Kurs eingestiegen sind und der Aktie bis heute die Treue gehalten haben, konnten zwischenzeitlich einen beeindruckenden Aktiengewinn von 155 Prozent verzeichnen. Den zweiten Rang belegt das Cybersecurity-Unternehmen secunet Security Networks. Das Unternehmen ...

