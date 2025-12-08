Bei einer langfristigen Betrachtung zeigt sich, dass jeder größere Rücksetzer im Kursverlauf bei dieser Schweizer Aktie als günstiger Einstiegspunkt genutzt werden konnte. Seit dem markanten Tiefpunkt hat sich der Kurs bis zum Allzeithoch mehr als vervierfacht. Diese Entwicklung unterstreicht die starke positive Performance über einen längeren Zeitraum und verdeutlicht, dass Rückschläge im Kursverlauf häufig nur temporärer Natur waren und letztendlich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.