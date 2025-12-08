Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 décembre/December 2025) - NuRAN Wireless Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every three hundred (300) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 409,435 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on December 8, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

NuRAN Wireless Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque trois cents (300) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 409 435 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 8 décembre 2025. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 9 DEC 2025 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 9 DEC 2025 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 9 DEC 2025 Symbol/Symbole: NUR NEW/NOUVEAU CUSIP: 67059X 30 4 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 67059X 30 4 0 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 67059X205/CA67059X2059

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)