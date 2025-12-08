Der Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) hat am ersten Tag der Handelswoche 18 Punkte zugelegt und geht mit 24.046 Punkte am Handelsplatz Xetra in den Feierabend. Das Tageshoch hat man gegen 14:30 Uhr mit 24.117 Punkten gesehen, das Tagestief wurde gegen 9:30 Uhr mit 23.985 Punkten erreicht. Im Späthandel pendelt der Kurs um die Marke von 24.000 Punkten der Grund: Schwache Vorgaben aus Übersee.Gewinner und Verlierer des TagesVon den insgesamt ...

