Der Kampf um Warner Brothers Discovery (WBD) geht in die nächste Runde. Vergangenen Freitag hatte eigentlich Netflix den Zuschlag für 72 Milliarden Dollar für die Filetstücke des Konzerns bekommen. Nun holt Konkurrent Paramount Skydance zum Gegenschlag aus - und auch US-Präsident Trump äußert sich.Ende vergangener Woche schien es so, als würden die wertvollsten Teile von WBD für 72 Milliarden Dollar an Netflix gehen. Doch Paramount Skydance macht den Aktionären von WBD ein Angebot von 30 Dollar ...

