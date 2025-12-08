© Foto: Mugglehead Magazine

Gold Royalty bringt 17,5 Mio. Aktien zu 4 US-Dollar an den Markt, um bis zu 70 Mio. US-Dollar einzuwerben. Die Aktie liegt 2025 über 212 Prozent im Plus.Gold Royalty gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken über ein Festpreisangebot von 17,5 Millionen Stammaktien zu 4 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von rund 70 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Das Unternehmen erklärte, dass es den Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption eingeräumt hat, um bis zu weitere 15 Prozent der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zu erwerben und damit einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 10,5 Millionen US-Dollar zu …