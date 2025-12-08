Vor gut drei Jahren habe ich hier mein Depot vorgestellt. Damals waren es nur 26 Werte, heute sind es 56 Aktien plus 3 Kryptowährungen - also insgesamt 59 Positionen. Wie bereits in meinen ersten Artikeln beschrieben, verfolge ich hauptsächlich die Buy-and-Hold-Strategie: Ich kaufe größtenteils hochqualitative Aktien, also Marktführer, Dividendenaristokraten, Dauerläufer usw. Diese machen 80 bis 85 Prozent meines Depotgewichts aus. Dieser Artikel ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.