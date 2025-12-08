Vor gut drei Jahren habe ich hier mein Depot vorgestellt. Damals waren es nur 26 Werte, heute sind es 56 Aktien plus 3 Kryptowährungen - also insgesamt 59 Positionen. Wie bereits in meinen ersten Artikeln beschrieben, verfolge ich hauptsächlich die Buy-and-Hold-Strategie: Ich kaufe größtenteils hochqualitative Aktien, also Marktführer, Dividendenaristokraten, Dauerläufer usw. Diese machen 80 bis 85 Prozent meines Depotgewichts aus. Dieser Artikel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
