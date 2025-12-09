33 weniger Montagefläche und niedriger ESR

Seiko Instruments Inc. (Präsident: Yoichi Endo; Hauptsitz: Chiba-Stadt, Präfektur Chiba; im Folgenden "SII") wird im April 2026 mit der Serienproduktion des "SC-10S" (32,768 kHz) beginnen, dem weltweit kleinsten* Stimmgabel-Quarzresonator mit einer Größe von 1,0 0,8 mm.

*Basierend auf Untersuchungen von SII vom November 2025.

[Hintergrund der Entwicklung]

SII produziert bereits den "SC-12S" (32,768 kHz) in Serie, einen der weltweit kleinsten Stimmgabel-Quarzresonatoren mit einer Größe von 1,2 1,0 mm. Da tragbare Geräte wie Smart Rings und Smartwatches sowie IoT-Geräte immer kleiner werden, müssen die in diesen Geräten verbauten elektronischen Komponenten zunehmend eine hohe Packungsdichte, einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Leistung bieten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat SII seine proprietäre Fotolithografie-Technologie genutzt, um den weltweit kleinsten Stimmgabel-Quarzresonator "SC-10S" zu entwickeln und in Serie zu produzieren, der im Vergleich zu bestehenden Modellen (1,0 0,8 0,32 mm) eine Reduzierung der Montagefläche um 33 erzielt.

[Hauptmerkmale]

1. Weltweit kleinste Größe

Mithilfe der proprietären Fotolithografie-Technologie von SII, mit der feine Muster auf Quarzwafern erzeugt werden, erreicht der SC-10S eine hochpräzise Verarbeitung bei der weltweit kleinsten Größe für einen 32,768-kHz-Stimmgabel-Quarzresonator: 1,0 0,8 0,32 mm.

2. Niedriger ESR (max. 90 kO)

Eine Miniatisierung führt in der Regel zu einem Anstieg des ESR (äquivalenter Serienwiderstand). Dank der proprietären Design- und Fertigungstechnologien von SII weist der SC-10S jedoch einen niedrigen ESR von max. 90 kO auf, was dem Wert bestehender Modelle entspricht.

3. Hohe Stoßfestigkeit und Frequenzstabilität

Der SC-10S gewährleistet auch in Umgebungen, die Stößen oder Vibrationen ausgesetzt sind, eine ausgezeichnete Frequenzstabilität und bietet einen äußerst zuverlässigen Betrieb.

[Hauptspezifikationen] Artikel Spezifikation Abmessungen 1,0 x 0,8 x 0,32mm Nennfrequenz 32,768kHz Frequenztoleranz ±20×10-6 Umschlagstemperatur +25±5°C Parabolischer Koeffizient (-0,036±10%)×10-6 /°C2 Lastkapazität 4pF, 6pF, 7pF, 9pF, 12,5pF Bewegungswiderstand (ESR) 90kO max. Absolute maximale Ansteuerleistung 0,3µW max. Empfohlene Ansteuerleistung 0,1µW typ. Shunt-Kapazität 1,1pF Frequenzalterung ±5×10-6 /Jahr Betriebstemperaturbereich -40 to +85°C Lagertemperaturbereich -55 to +125°C

[Hauptanwendungen]

Smart Rings, Smartwatches, Smart Tags, Hörgeräte

Kommunikationsmodule wie Bluetooth und LPWA

Taktfrequenzquelle für RTCs (Echtzeituhren)

Sub-Takt für verschiedene Mikrocontroller

[Produktionsplan]

Beginn der Musterauslieferung: Dezember 2025

Beginn der Massenproduktion: April 2026

