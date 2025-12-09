Während die deutsche Wirtschaft seit 2019 nicht mehr wächst und sich seit 2023 in einer Rezession befindet, profitieren wettbewerbsstärkere Nationen wie China deutlich von der Schwäche. Nicht nur die USA, sondern vor allem die chinesische Wirtschaft schlägt Kapital aus den ordnungspolitischen Fehlern im einstigen Zugpferd der EU. So legten die Exporte der Produkte aus China im November und im Jahresvergleich um 5,9 % zu, während die Importe nur um 1,9 % anstiegen. Der Handelsüberschuss betrug damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...