Kritische Rohstoffe sind ein Treiber von vielen Aktien, so auch von der Almonty-Aktie. Sollte China Taiwan angreifen, könnte dies zu einer Kursexplosion führen. Womit wäre in diesem Fall konkret zu rechnen? Taiwan-Konflikt nimmt zu Der Hintergrund dieses Konfliktes ist, dass China Taiwan als abtrünnige Insel und als territoriales Gebiet von China betrachtet. Nach der Revolution in China flüchteten viele Chinesen auf die Insel Taiwan und gründeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de