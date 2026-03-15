Besonders beachtet! Almonty Industries und Chariot Resources profitieren vom Lithium- und Wolfram-Boom der Rüstungsindustrie

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In der aktuellen Marktphase gewinnen Rohstoffunternehmen, die kritische Ressourcen für die Energiewende und die Verteidigungsindustrie sichern, zunehmend an Bedeutung. Zwei Akteure stehen dabei besonders im Fokus der Investoren: Chariot Resources und Almonty Industries. Während Chariot durch strategische Partnerschaften im Lithiumsektor punktet, profitiert Almonty von der massiv gestiegenen Nachfrage nach Wolfram durch globale Rüstungsprogramme.

Chariot Resources setzt auf strategische Kooperationen in Nordamerika

Die Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498), ehemals Chariot Corporation, konzentriert sich auf die Erschließung von Lithium-Lagerstätten in den USA. Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Entwicklung ist der Einstieg der Jiangsu Greatpower NexEnergy Technology Co., Ltd. Diese Partnerschaft mit der Shanghai Greatpower-Gruppe sichert dem Unternehmen nicht nur frisches Kapital, sondern auch eine direkte Anbindung an die globale Batterie-Wertschöpfungskette. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Projekt "Black Mountain" in Wyoming, das sich über eine Fläche von rund 2.686 Hektar erstreckt. Mit der im November 2025 vollzogenen Namensänderung festigt das Unternehmen seine Identität als spezialisierter Explorer, der die steigende Nachfrage nach Batterierohstoffen in Nordamerika bedienen will. Das Investment von Greatpower unterstreicht das Vertrauen in die geologischen Potenziale der US-Projekte und die Notwendigkeit, Ressourcen außerhalb der klassischen Förderregionen zu sichern.

Almonty Industries agiert als Schlüsselspieler im Rüstungssektor

Parallel zur Dynamik im Lithiummarkt verzeichnet Almonty Industries Inc. (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072) eine signifikante Aufwertung durch die geopolitische Lage. Als einer der führenden westlichen Produzenten von Wolfram ist das Unternehmen direkt in die Lieferketten der globalen Verteidigungsindustrie eingebunden. Wolfram ist aufgrund seiner Dichte und Härte ein unverzichtbares Material für die Produktion von Munition sowie für Anwendungen bei Branchenriesen wie Lockheed Martin, Boeing und BAE Systems. Da sich der Wolframpreis seit Beginn des Jahres 2026 mehr als verdoppelt hat, rückt die strategische Unabhängigkeit von chinesischen Lieferungen in den Vordergrund. Almonty bietet hier mit seinen Projekten in Südkorea und Portugal eine krisenfeste Alternative.

Fazit: Rohstoff-Spezialisten als strategische Depoterweiterung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl Chariot Resources als auch Almonty Industries von der globalen Neuordnung der Lieferketten profitieren. Beide Werte unterstreichen auch die wachsende Bedeutung von Versorgungssicherheit in politisch volatilen Zeiten. Chariot Resources bietet Investoren durch die Rückendeckung der Greatpower-Gruppe einen spekulativen Zugang zum US-Lithiummarkt.

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Quellen:

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Chariot-Resources-Ltd-Greatpower-investiert-in-Chariot/38146727

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20589298-almonty-industries-profitiert-ruestungszyklus-lockheed-martin-boeing-northrop-grumman-raytheon-bae-systems





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Enthaltene Werte: AU0000294498,CA0203987072