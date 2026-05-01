Gold und Silber korrigieren, Lithium im Rallye-Modus: Zählt Chariot Resources zu den Profiteuren?

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Der globale Rohstoffmarkt erlebt Ende April 2026 eine massive Umschichtung der Kapitalströme. Während die klassischen "sicheren Häfen" Gold und Silber nach ihrer monatelangen Rekordjagd unter deutlichem Verkaufsdruck geraten und Gewinne abgegeben haben, erreicht der Lithiumpreis am strategisch wichtigen chinesischen Markt den höchsten Stand seit zwei Jahren. In diesem Marktumfeld liefert der Explorer Chariot Resources Ltd (WKN: A3E4S0 / ISIN: AU0000185906) entscheidende Fortschritte bei seiner Expansion in Westafrika und untermauert damit seinen Anspruch im Sektor der Batteriemetalle.

China als Taktgeber für die globale Lithium-Rallye

Die jüngsten Daten von S&P Global zeichnen ein klares Bild einer Trendwende am Lithiummarkt. In China sind die Preise für den Batterierohstoff auf ein Zwei-Jahres-Hoch geklettert, was vor allem auf eine Kombination aus knapper werdendem Spot-Angebot und einer robusten Nachfrage zurückzuführen ist. Während mehrere große Produktionsstätten aufgrund von Wartungsarbeiten oder Kapazitätsdrosselungen weniger Material an den Markt liefern, zieht die Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Batterien für Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeicher massiv an. Diese Preisdynamik steht im krassen Gegensatz zur aktuellen Schwäche der Edelmetalle, die unter dem erstarkten US-Dollar und stabilen Zinsaussichten leiden.

Behördliche Meilensteine beim Nigeria-Portfolio

Inmitten dieser positiven Preisentwicklung für Batteriemetalle hat Chariot Resources die formelle Übertragung wesentlicher Teile seines nigerianischen Portfolios gemeldet. Das nigerianische Bergbaukadasteramt hat bereits fünf der insgesamt zehn Lizenzen offiziell auf die Joint-Venture-Gesellschaft C&C Minerals Limited übertragen. Zu den bereits bestätigten Titeln gehören die Explorationslizenzen EL 35506, EL 40486 und EL 37243 sowie die für den Abbau im kleinen Maßstab wichtigen Lizenzen SSML 36039 und SSML 36058. Diese Lizenzen decken strategisch wichtige Gebiete in den Bundesstaaten Kwara und Oyo ab, die für ihr Potenzial an Hartgestein-Lithium bekannt sind.

Geologische Bestätigung durch Spodumen-Funde

Ein technischer Durchbruch gelang dem Unternehmen durch die Laborauswertung von Feldproben aus den Clustern Fonlo und Iganna. Die Analysen bestätigten offiziell das Vorhandensein von spodumenhaltigen Pegmatiten. Da Spodumen das hochwertigste und am einfachsten zu verarbeitende Ausgangsmaterial für die Gewinnung von Lithiumhydroxid darstellt, validieren diese Funde die hohe Prospektivität der 254 km² umfassenden Landfläche. Diese geologischen Fakten bilden das Rückgrat für die geplante großflächige Exploration, sobald die verbleibenden administrativen Schritte abgeschlossen sind.

Strategischer Ausblick und nächste Schritte

Um den bürokratischen Anforderungen für die restlichen fünf Lizenzen gerecht zu werden, haben Chariot und sein Partner Continental Lithium die Frist für den Abschluss der Transaktion einvernehmlich bis zum 5. August 2026 verlängert. In der Zwischenzeit bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die Zustimmung der Aktionäre für die Ausgabe der notwendigen Gegenleistungsaktien erneut einzuholen. Während der breite Markt bei Edelmetallen derzeit eine Korrektur verdaut, positioniert sich Chariot Resources durch reale Projektfortschritte in einem Umfeld, das zunehmend von globalen Versorgungsängsten bei kritischen Mineralien geprägt wird.

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Quellen:

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/042726-chinas-lithium-prices-at-highest-in-two-years-on-tight-supply-demand-growth

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7512801





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WKN: A3EWMX

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