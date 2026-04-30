Chariot Resources: Fortschritte bei Nigerias Lithium-Lizenzen nehmen Form an

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Chariot Resources Ltd (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat einen weiteren operativen Meilenstein bei der geplanten Übernahme eines Lithiumportfolios in Nigeria erreicht. Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Nigerian Mining Cadastre Office fünf von insgesamt zehn Lizenzen offiziell bestätigt und neu ausgestellt. Diese laufen nun auf die Joint-Venture-Gesellschaft C&C Minerals Limited, die mehrheitlich von Chariot kontrolliert wird. Konkret betrifft dies die Lizenzen EL 35506, EL 40486, EL 37243 sowie die beiden Small-Scale-Mining-Leases SSML 36039 und SSML 36058. Parallel arbeiten Chariot und Continental Lithium daran, auch die verbleibenden fünf Lizenzen zu übertragen.

Das Portfolio erstreckt sich über rund 254 Quadratkilometer in den Bundesstaaten Kwara und Oyo und umfasst die Projektcluster Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki. Um den laufenden Prozess administrativ abzusichern, haben beide Partner eine zweite Vertragsänderung unterzeichnet. Diese verschiebt die Frist zur Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen auf den 5. August 2026. Bereits zuvor war im November 2025 eine erste Verlängerung vereinbart worden.

Verlängerung schafft Zeit für Behördenprozesse

Die Fristverlängerung reflektiert vor allem den Zeitbedarf der nigerianischen Behörden. Insbesondere die Übertragung und Neuausstellung der noch ausstehenden Lizenzen erfordert administrative Abstimmungen. Laut Unternehmen wurden diese Prozesse seit Abschluss der ursprünglichen Vereinbarung jedoch deutlich vorangebracht.

Bereits am 10. März 2026 hatte Chariot gemeldet, dass die nigerianische Regierung die Übertragung von sechs Lizenzen genehmigt hat. In der Folge hat das Mining Cadastre Office fünf dieser Lizenzen nun vollständig übertragen und mit dem Vermerk "Full Transfer" neu ausgestellt. Damit ist C&C Minerals offiziell als rechtmäßiger Lizenzinhaber registriert.

Die übertragenen Projekte verteilen sich auf mehrere Regionen: Fonlo (Kaiama), Gbugbu (Edu/Ifelodun) sowie Saki (Baruten und Saki West). Die verbleibenden fünf Lizenzen befinden sich weiterhin im Übertragungsprozess, wobei Chariot und Continental eng mit der Behörde zusammenarbeiten, um diesen abzuschließen.

Offene Bedingungen bleiben entscheidend für Abschluss

Trotz der Fortschritte sind mehrere Bedingungen für den Abschluss der Transaktion noch nicht erfüllt. Dazu gehört insbesondere die vollständige Übertragung aller verbleibenden Lizenzen auf C&C Minerals - frei von Belastungen und inklusive aller notwendigen Genehmigungen.

Ein weiterer Punkt betrifft die Zustimmung der Aktionäre. Chariot muss die Ausgabe von 24 Millionen Aktien an Continental erneut genehmigen lassen. Zwar hatten die Aktionäre dieser Maßnahme bereits im November 2025 zugestimmt, doch ist diese Zustimmung inzwischen ausgelaufen, da die Aktien nicht innerhalb der vorgesehenen Frist gemäß ASX-Regeln ausgegeben wurden.

Darüber hinaus stehen noch regulatorische Anforderungen, Zustimmungen Dritter sowie weitere übliche Abschlussbedingungen aus. Diese Punkte müssen entweder erfüllt oder einvernehmlich aufgehoben werden, bevor die Transaktion finalisiert werden kann.

Spodumen-Funde stärken geologisches Potenzial

Operativ liefert das Projektportfolio erste Hinweise auf Substanz. Am 9. April 2026 gab Chariot bekannt, dass Laboranalysen von Proben aus den Clustern Fonlo und Iganna spodumenhaltige Pegmatite bestätigt haben. Spodumen gilt als zentrales Lithiummineral in Hartgesteinslagerstätten und ist ein wichtiger Indikator für wirtschaftlich interessante Vorkommen.

Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl Fonlo als auch Iganna über relevantes Lithium-Potenzial verfügen. In den Clustern Saki und Gbugbu stehen entsprechende Probenahmen noch aus. Diese sollen in den kommenden Wochen im Rahmen von Erkundungsarbeiten erfolgen.

Nächste Schritte im Fokus der Umsetzung

Chariot richtet den Blick nun klar auf die nächsten operativen Schritte. Im Zentrum steht die Finalisierung der Lizenzübertragungen in enger Abstimmung mit dem Mining Cadastre Office. Parallel soll eine Hauptversammlung einberufen werden, um die erneute Zustimmung der Aktionäre zur Aktienausgabe einzuholen.

Darüber hinaus bereitet sich das Unternehmen bereits auf den Start konkreter Explorationsarbeiten vor. Diese sollen unmittelbar nach Abschluss der Transaktion beginnen. Ziel ist es, das Potenzial der Liegenschaften systematisch zu erschließen und die nächsten Werttreiber zu definieren.

Mit dem bisherigen Fortschritt nimmt das Nigeria-Projekt zunehmend Kontur an. Entscheidend bleibt nun, dass die offenen Punkte zügig abgearbeitet werden, um den Übergang von der Transaktion zur operativen Entwicklung einzuleiten.

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Quellen:

ASX:CC9 - Nigerian Lithium Portfolio Acquisition Update





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