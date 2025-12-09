Das Instrument 6XB3 FR001400OLP5 BIOPHYTIS NAM. EO -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.12.2025

The instrument 6XB3 FR001400OLP5 BIOPHYTIS NAM. EO -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.12.2025 and ex capital adjustment on 10.12.2025



Das Instrument U8X CA43005Y1007 HIGHLAND CRIT.MINER. A EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2025

The instrument U8X CA43005Y1007 HIGHLAND CRIT.MINER. A EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2025



Das Instrument VN8 CA80917B1094 SCOPE TECHNOLOGIES O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.12.2025

The instrument VN8 CA80917B1094 SCOPE TECHNOLOGIES O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.12.2025 and ex capital adjustment on 10.12.2025





