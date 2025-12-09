Das Management des britischen Energieriesen BP hat nach wie vor vorrangig nur ein Ziel: Möglichst rasch möglichst viel Geld zusammenzubekommen, das dann in Form von Dividenden und Aktienrückkaufprogrammen an die Anteilseigner ausgeschüttet werden soll. Nun könnte eine weitere bekannte Marke versilbert werden. So kommt das Unternehmen beim geplanten Verkauf seiner Schmierstoffmarke Castrol offenbar in die Endphase. Laut einem Bericht der Financial Times, die sich auf informierte Kreise beruft, hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär