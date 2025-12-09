Zürich - Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, kann die Festhypothek jetzt abschliessen. Denn für deutlich sinkende Hypothekarzinsen fehlten derzeit die Voraussetzungen, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Vergleichsportals Comparis. Die von über 30 Kreditinstituten öffentlich publizierten Referenzzinsen für zehnjährige Festhypotheken liegen laut den Angaben derzeit bei 1,74 Prozent und damit 0,11 Prozentpunkte über dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab