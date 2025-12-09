Baar - Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmen Ascom hat einen neuen Chef gefunden: So übernimmt David Hale ab dem 4. Februar 2026 die Position des CEO. Übergangs-CEO Michael Reitermann gibt seine Aufgaben zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt dem Unternehmen jedoch als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats erhalten. Hale verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, ...

