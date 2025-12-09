Evotec kämpft weiterhin mit einer belastenden Chartstruktur. Kommt es im Dezember zum Befreiungsschlag oder bleibt der Trend intakt?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|5,202
|5,238
|08:28
|5,202
|5,238
|08:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Evotec weiter unter Druck
|Mo
|Nach dem Toulouse-Verkau: Was bedeutet der Deal für Evotec?
|Evotec hat den Verkauf seines Standorts in Toulouse an Sandoz erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion war seit Wochen erwartet worden und wurde nun offiziell bestätigt. Mit dem Abschluss fließen...
|Mo
|Kreise: Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec - Kurs fällt
| BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher Evotec senken. Dazu will die Novo Holdings bis zu...
|Mo
|Eilmeldung am Abend: EVOTEC SE am Wendepunkt?
|Mo
|EILMELDUNG: Evotec-Aktie bricht ein - Panik greift um sich!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|EVOTEC SE
|5,236
|-0,15 %