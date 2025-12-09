Das unabhängige Beratungsunternehmen Solar-Lotsen unterstützt Investoren, die mit halbfertigen Photovoltaik-Projekten, technischen Mängeln und fehlenden Ansprechpartnern dastehen. Installationspartner weg und die Photovoltaik-Anlage noch nicht am Netz? Die Solar-Lotsen aus Berlin reagieren auf die zunehmende Zahl notleidender und unvollendeter Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Nach den Insolvenzen großer Marktanbieter stehen viele Investoren mit halbfertigen Projekten, technischen Mängeln und ...

