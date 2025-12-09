Die Nvidia-Aktie nähert sich einer wichtigen technischen Marke. Gelingt der Ausbruch über die 50-Tage-Linie und folgt daraus ein neuer Impuls?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|162,62
|162,70
|09:48
|0,000
|0,000
|09:48
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:43
|USA erlauben Nvidia China-Export von zweitbestem KI-Chip
|09:38
|AMDs High-End-Angriff auf Nvidia: Next-Gen Radeons kommen wohl erst 2027 - dank Speicherkrise
|09:26
|Trump accused of 'colossal economic and national security failure' for allowing Nvidia to sell powerful AI chips to China - business live
|09:18
|US Arrests Chinese Duo In Nvidia Chip Smuggling Scheme As Trump Loosens China Export Rules
|09:17
|Disco (6146.JP) Ends Up 4.7%; US Approval of Nvidia H200 Exports to CN Conducive to JP Semiconductor-Related Stocks
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|162,70
|+2,02 %