Basel - Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet im sechsten Geschäftsjahr ein solides Ergebnis: Im Jahr 2025 wurde ein Gesamterfolg von CHF 49.62 Mio. erzielt. Dieser basiert auf einem stabilen Nettoertrag sowie einer positiven Wertentwicklung des Liegenschaftsportfolios. Die daraus resultierende Anlagerendite von 5.15 Prozent spiegelt die kontinuierliche Entwicklung des Fonds im Berichtsjahr wider. Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahres ...

