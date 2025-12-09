Ist ein neuer Abnehm-Star geboren? Wave Life Sciences könnte mit einem bisher einzigartigen Wirkstoff den Adipositas-Markt aufmischen. Ein Ansatz, der Fett abbaut, Muskeln erhält und die Konkurrenz plötzlich alt aussehen lässt? Wave Life Sciences ist ein in Cambridge ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung präziser RNA-Therapeutika spezialisiert hat. Die Firma nutzt eine eigene Plattform, um gezielt genetische Prozesse zu modulieren und damit neue Behandlungsoptionen für schwer ...

