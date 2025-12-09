Zürich - An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch hielten sich die Investoren zurück, heisst es im Handel. Das Euro/Franken-Paar tritt im Vergleich zum Vorabend bei Kursen von 0,9385 denn auch mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich mit aktuell 0,8061 kaum bewegt, und auch der Euro verharrt ...

