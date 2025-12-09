Jubelstimmung im Rohstoff Anleger Club: Die Aktie von AbraSilver hat Anlegern eine satte Rendite beschert. Seit der Erstempfehlung zog der Kurs um mehr als +500% an. Nun wurde auch hier die halbe Position zu Geld gemacht. Silber-Gold-Perle hat sich versechsfacht Rohstoffqueen und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus hat auch mit dieser Aktie wieder einmal ein goldenes Händchen bewiesen. Noch lange vor der großen Edelmetall-Hausse erkannte sie das große ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.