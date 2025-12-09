FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat die Bewertung von Instone beim Kursziel von 11 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Wohnungsknappheit in Deutschland komme dem Entwickler von Wohnimmobilienprojekten sehr entgegen, schrieb Jochen Schmitt in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Entscheidend sei, wieder Schwung in die Verkäufe und den Barmittelumschlag zu bringen. 2026 und 2027 rechnet Schmitt mit schrittweiser Erholung der Ergebnisse./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:13 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



