Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2NBX8 | ISIN: DE000A2NBX80 | Ticker-Symbol: INS
Xetra
09.12.25 | 09:43
7,800 Euro
+1,96 % +0,150
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,7807,82010:00
7,7807,83009:51
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
INSTONE REAL ESTATE
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE7,800+1,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.