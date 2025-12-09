Die neue Propan-Wärmepumpe von M-Tec kann unterschiedliche Quellen wie Erdreich, Wasser, Luft oder PVT-Kollektoren nutzen. Man kann sie ohne spezielle Lüftungskonzepte im Gebäudeinneren aufstellen, da sie weniger als 150 g des klimafreundlichen Kältemittels enthält. Der österreichische Wärmepumpen-Hersteller M-Tec bringt eine Propan-Wärmepumpe mit bis zu 26 kW Heizleistung für die Aufstellung im Gebäudeinneren auf den Markt. Die Wärmepumpe ist modular konfigurierbar und bleibt in allen Varianten ...

