Auf der mwb German Select-Konferenz hob Stephan Sweerts-Sporck, Leiter Investor Relations & Communications bei Mayr-Melnhof (MM), die strategische Transformation des Unternehmens unter herausfordernden Marktbedingungen hervor. In den letzten fünf Jahren hat MM nicht zum Kerngeschäft gehörende und leistungsschwache Assets veräußert und durch Investitionen in Höhe von 1,2 Mrd. EUR in kartonbasierte Produkte aus frischen Fasern und pharmazeutische Verpackungen expandiert. Das Programm "Fit-For-Future" der Gruppe zielt darauf ab, bis 2027 nachhaltige Gewinnverbesserungen von über 150 Mio. EUR zu erzielen, wobei erste Erfolge bereits sichtbar sind: So stieg der bereinigte operative Gewinn um 20% und die Marge erhöhte sich um 1 Prozentpunkt im Zeitraum 9M25. Trotz schwacher Nachfrage und Überkapazitäten in der Branche unterstützen die solide Bilanz von MM, überdurchschnittlich effiziente Anlagen, das laufende Aktienrückkaufprogramm (2,8% seit Jahresbeginn) sowie der signifikante Abschlag gegenüber der Peer-Gruppe den Investment Case. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 110,00 EUR. Eine Aufzeichnung der Präsentation kann hier angesehen werden: https://research-hub.de/events/video/2025-12-02-11-00/MMK-AV Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag





© 2025 mwb research