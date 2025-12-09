Die LS telcom AG hat im Geschäftsjahr 2024/25 die Rückkehr in die Gewinnzone vollzogen. Nach vorläufigen Zahlen erzielte das Unternehmen stabile Umsätze in Höhe von 36,6 Mio. EUR (Vorjahr: 36,9 Mio. EUR) und ein EBIT von 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: -2,3 Mio. EUR), wodurch die revidierte Prognose erfüllt wurde. Kosteneinsparungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR sowie ein höherer Auftragsbestand von 36,4 Mio. EUR unterstützen diese positive Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet LS telcom Umsätze zwischen 37 Mio. EUR und 42 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 0,4 Mio. EUR und 1,6 Mio. EUR. Der Ausblick bleibt dabei konservativ, während das strukturelle Potenzial im Bereich Verteidigung und Spektrum-Management weiterhin intakt ist. Mit unveränderten Schätzungen bestätigen wir unser Kursziel von 6,00 EUR und das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ls-telcom-ag





© 2025 mwb research