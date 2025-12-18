EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LS telcom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025
Ort: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/
