Netflix fällt, Paramount Skydance steigt
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|83,15
|83,24
|11:27
|83,13
|83,24
|11:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:59
|Netflix - scheitert die Übernahem von Warner Bros?
|10:38
|Netflix gets downgrade on Warner Bros move
|10:21
|Netflix fällt, Paramount Skydance steigt
|Netflix fällt, Paramount Skydance steig
► Artikel lesen
|10:09
|28 Years Later: Netflix zeigt den Horrorhit schon bald im Streaming-Abo
|10:01
|Is the Netflix Deal to Buy Warner Bros. Already in Trouble?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:21
|Netflix fällt, Paramount Skydance steigt
|Netflix fällt, Paramount Skydance steig
► Artikel lesen
|09:17
|Warner Bros. Wettbieten: Netflix-Chef reagiert gelassen auf Paramount-Angebot
|08:42
|Paramount Uses Trump's Son-In-Law Kushner, Sovereign Fund To Counter Netflix's WBD Bid-Experts Warn Of Risky 'Monolith' Despite Streaming Dominance
|08:21
|Märkte am Morgen: Nvidia, Netflix, Paramount Skydance, Bayer, HelloFresh, BioNTech, ASML
|Die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch ist das beherrschende Thema in dieser Woche. Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich der DAX im Vorfeld zurückhaltend, schloss aber immerhin leicht in der Gewinnzone....
► Artikel lesen
|07:50
|Thyssenkrupp warnt vor Verlust, Paramount kämpft sich in den Ring und Berkshire verliert Top-Stockpicker - BÖRSE TO GO
|Thyssenkrupp erwartet ein Verlustjahr. Der Umsatz soll bestenfalls stagnieren und der Verlust kann bis zu -800 Mio. Euro erreichen. Paramount kämpft sich in den Ring. Mit einem "feindlichen" Barangebot...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NETFLIX INC
|83,21
|+0,07 %
|PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION
|12,700
|+0,79 %