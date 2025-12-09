US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die US-Regierung den Verkauf der Hopper-200-Chips von Nvidia an China erlauben wird. Die Frage ist nun allerdings, ob die chinesischen Tech-Firmen die Chips auch tatsächlich nachfragen werden beziehungsweise Peking dies genehmigt. Die erste Reaktion des Marktes fällt zumindest skeptisch aus.Nvidia-Chef Jensen Huang hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ein unverzichtbarer Markt für den Chipdesigner ...

