DJ BMW wechselt Chef aus - Nedeljkovic folgt auf Zipse

DOW JONES--BMW wechselt den Chef aus: Ab Mai soll Produktionschef Milan Nedeljkovic den Chefposten von Oliver Zipse übernehmen. Der BMW-Aufsichtsrat habe die Entscheidung zur geplanten Nachfolge am Dienstag getroffen. Zipse werde sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" mit Ablauf des 13. Mai 2026, dem Tag der Hauptversammlung, beenden.

Nedeljkovic ist seit 1993 für die BMW Group tätig und leitet seit dem 1. Oktober 2019 das Vorstandsressort Produktion.

December 09, 2025 04:26 ET (09:26 GMT)

