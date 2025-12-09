Zürich - Der Finanzsektor erwirtschaftete 2024 gut ein Fünftel aller Exporte aus der Schweiz. Insgesamt lag die Wertschöpfung der Banken und Versicherungen und deren Mitarbeitern bei knapp 112 Milliarden Franken. Etwas mehr als jeder fünfte Exportfranken sei im vergangenen Jahr von Banken und Versicherungen erwirtschaftet worden, teilte BAK Economics am Dienstag mit. So trugen Bankdienstleistungen 14,7 Prozent und die Dienstleistungen der Versicherer ...

