Assembly Biosciences hat mit neuen Zwischenergebnissen aus zwei Phase-1b-Studien einen beeindruckenden Fortschritt im Kampf gegen rezidivierenden Genitalherpes erzielt. Die beiden Wirkstoffkandidaten ABI-1179 und ABI-5366, sogenannte langwirksame Helicase-Primase-Inhibitoren, zeigten in ersten klinischen Tests eine außergewöhnlich starke antivirale Wirkung - und könnten die bisherige Therapie des weltweit verbreiteten Virus grundlegend verändern. ...

