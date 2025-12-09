Hamburg (ots) -Unternehmenspreis in der Kategorie Medizintechnik und Produktpreis für die Technologie BlueSeal bestätigen Philips' Führungsrolle im Bereich Green MedTechRoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), ein weltweit führender Anbieter von Gesundheitstechnologie, ist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis zweifach ausgezeichnet worden. In Düsseldorf erhielt das Unternehmen den renommierten Preis in der Kategorie Medizintechnik für seine nachhaltige Unternehmensstrategie sowie einen der Produktpreise im Transformationsfeld Ressourcen für die Technologie BlueSeal. Diese neuartige Magnet-Technologie für Magnetresonanztomographen macht die Systeme nahezu unabhängig von Helium.Eine intakte Umwelt ist Voraussetzung für menschliche Gesundheit. Beides zu schützen ist Ziel eines zukunftsfähigen Gesundheitssystems - und zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie von Philips. Für ihr konsequentes Engagement in Richtung Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonende Innovation hat die Jury der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis Philips mit dem Unternehmenspreis in der Kategorie Medizintechnik geehrt."Der Award macht uns stolz. Er würdigt unsere Transformationsreise, die wir bis hierher gegangen sind. Er ist aber auch Ansporn, den Weg konsequent weiterzugehen", sagte Mikko Vasama, Geschäftsführer Health Systems DACH bei Philips. "Unser Ziel ist eine klimafreundliche, digital vernetzte und ressourceneffiziente Gesundheitsversorgung entlang des gesamten Behandlungspfads."Philips setzt seit Jahren auf Energieeffizienz, zirkuläre Geschäftsmodelle, EcoDesign-Prinzipien und eine verantwortungsvolle Lieferkette. So sollen Energieverbrauch und Materialeinsatz medizinischer Systeme weiter gesenkt und digitale Lösungen entwickelt werden, die eine bessere Versorgung für mehr Menschen möglich macht.BlueSeal: Ressourcenschonende Technologie als neuer StandardDen Produktpreis erhält Philips für die Entwicklung der BlueSeal-Technologie in der Magnetresonanzbildgebung. Mit dem völlig neuen Designansatz des Magneten kommen nur 0,5 Prozent (7 Liter) des Heliumverbrauches herkömmlicher Systeme (1.500 Liter) zum Einsatz. Das macht die Bildgebung nahezu unabhängig von dieser endlichen Ressource. Die Jury hob hervor, dass BlueSeal zugleich Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit verbessert - ein Beispiel für Innovation, die ökologische Verantwortung und klinische Leistungsfähigkeit vereint."Wir entwickeln Technologien, die mehr Menschen eine bessere Versorgung ermöglichen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. BlueSeal zeigt, was möglich ist, wenn man den Mut hat, völlig neu zu denken", so Vasama.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2025/202512-deutschen-nachhaltigkeitspreis.html).Pressekontakt:Anke EllingenUnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 1522 281 46 45E-Mail: anke.ellingen@philips.comOriginal-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6175516