Mit der Steigerung des maximalen Eingangsstroms von 13 auf 15 Ampere beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2 reagiert Kostal auf die Marktentwicklung hin zu leistungsstärkeren Photovoltiak-Modulen. Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller Kostal erhöht beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2 den maximalen Eingangsstrom pro MPP-Tracker von 13 auf 15 Ampere. Das geschieht mit einem neuen Auto-Update automatisch und kostenfrei für Neu- und Bestandskunden. Da laut Hersteller moderne Photovoltaik-Module ...

