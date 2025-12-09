Mit der Steigerung des maximalen Eingangsstroms von 13 auf 15 Ampere beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2 reagiert Kostal auf die Marktentwicklung hin zu leistungsstärkeren Photovoltiak-Modulen. Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller Kostal erhöht beim Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus G2 den maximalen Eingangsstrom pro MPP-Tracker von 13 auf 15 Ampere. Das geschieht mit einem neuen Auto-Update automatisch und kostenfrei für Neu- und Bestandskunden. Da laut Hersteller moderne Photovoltaik-Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
