FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.12.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 695 (880) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 250 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ROSEBANK INDUSTRIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 440 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OCADO PRICE TARGET TO 310 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RELX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3700 (4072) PENCE - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 53 (51) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2707 (2736) PENCE - 'OW' - JPMORGAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13100 (13300) PENCE - 'OW' - JPMORGAN CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 209 (222) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES LONDON STOCK EXCHANGE ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 249 (242) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 144 (138) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 464 (424) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 256 (209) PENCE - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 210 (189) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1725 (1620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX STARTS ADMIRAL GROUP WITH 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX STARTS AVIVA WITH 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX STARTS LEGAL & GENERAL WITH 'REDUCE' - LBBW CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5800 (5300) PENCE - RBC CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4000 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 515 (455) PENCE - 'BUY'
