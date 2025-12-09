Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt legen Investoren am Dienstag eine Pause ein. Entsprechend bewegt sich der Leitindex SMI kaum von der Stelle, nachdem er zum Wochenstart erstmals seit Ende März kurzzeitig wieder über die Marke von 13'000 Punkten gestiegen war. Die am morgigen Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist der massgebliche Grund für die Zurückhaltung, heisst es im Handel. Denn auch wenn die nächste Zinssenkung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.