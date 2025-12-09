LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Nach der Abspaltung des Eiskremgeschäfts sei 2026 das Jahr, in dem Unilever Volumenwachstum unter Beweis stellen müsse, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. In Indien sollte es deutlich besser laufen und in den USA dürfte sich das Unternehmen weiter besser entwickeln als der Gesamtmarkt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:45 / GMT



ISIN: GB00BVZK7T90





