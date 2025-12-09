Die Wärmewende verläuft regional sehr unterschiedlich. Die Agentur für Erneuerbare Energien hat nun ein Hintergrundpapier zum Stand der Entwicklung der Wärmeversorgung in den Bundesländern vorgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung lag im Jahr 2024 bundesweit bei 18,1 Prozent. Damit hinkt die Wärmewende der Energiewende im Strombereich deutlich hinterher. Im dritten Quartal 2025 trugen die erneuerbaren Energien schon 64,1 Prozent zur Stromerzeugung bei. Doch die Wärmewende ...

