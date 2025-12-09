Während um einen Frieden in der Ukraine gerungen wird, sammeln mehrere Konzerne neue Aufträge über Rüstungsgüter. So bestellt die Bundeswehr bei Rheinmetall Munition in großem Umfang, Norwegen erhöht einen U-Boot-Auftrag bei TKMS, Renk bringt Prüfsysteme nach Holland und Rolls-Royce liefert Hunderte Kampfpanzer-Motoren. Hensoldt profitiert ebenfalls. Neue Power für die Aktien? Der Druck durch die neue US-Initiative für ein Kriegsende in der Ukraine ist zunächst einmal verflogen - und stützt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
